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Общество

Т1 Интеграция и «Магнит» реализуют масштабный проект автоматизации в ритейле

30.10.2024 14:09|ПсковКомментариев: 0

Т1 Интеграция, один из лидеров рынка системной интеграции в России, и Т1 Сервионика, ведущий отечественный провайдер полного спектра услуг в области ИТ-аутсорсинга, реализуют масштабный проект по автоматизации кассовой зоны магазинов с использованием касс самообслуживания (КСО) в сети «Магнит». На данный момент интегратором поставлено уже более 14 тысяч устройств и автоматизировано более 3,5 тысячи рабочих мест кассиров.

Проект стал ответом на вызовы, с которыми столкнулась отрасль ритейла: дефицит персонала и уход иностранных поставщиков оборудования. Внедрение КСО позволило «Магниту» существенно продвинуться в решении этих задач и значительно улучшить покупательский опыт, оптимизировать бизнес-процессы, повысить проходимость кассовой линии и сократить трудозатраты сотрудников.

Помимо поставки и пусконаладки оборудования, специалисты Т1 Интеграция применили ряд индивидуальных решений, адаптированных под специфику бизнеса заказчика, включающих адаптацию программного обеспечения для периферийного оборудования. Кроме того, была проведена комплексная интеграция касс с существующими ИТ-системами ритейлера и терминалами на базе ОС Linux, а также организовано обучение персонала по работе с новым оборудованием.

Для поддержания бесперебойной работы КСО Т1 Сервионика обеспечивает круглосуточную техническую поддержку. Оперативное реагирование инженеров на возникающие запросы позволяет минимизировать время простоя оборудования и обеспечить комфортный сервис для покупателей. Инженеры ИТ-аутсорсера также вовлечены в процесс пусконаладки и обслуживания КСО в магазинах ритейлера.

«В 2024 мы продолжили наращивать парк КСО и улучшать их функционал. Мы видим большой потенциал в использовании касс самообслуживания. Они увеличивают пропускную способность магазина, поскольку терминалами пользуются в среднем 40% наших покупателей во всех форматах сети, а также повышают производительность персонала. Сотрудники уже привыкли к КСО, которые позволяют сэкономить время для решения других задач в торговом зале», — рассказывает директор департамента розничных технологий сети «Магнит» Эдуард Ирышков. 

«Этот проект потребовал от нас не только опыта в масштабировании решений, но и глубокого погружения в специфику бизнеса «Магнита». Мы создали инфраструктуру, которая учитывает особенности каждого формата магазина – от суперсторов до точек «у дома». Особое внимание было уделено созданию системы технической поддержки, которая оперативно реагирует на запросы из любой точки присутствия ритейлера. Для этого мы организовали работу более 100 сервисных бригад, охватывающих 7 федеральных округов», — комментирует исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин. 

«Для обеспечения бесперебойной работы такого количества КСО по всей стране мы опираемся на нашу разветвленную региональную сеть и экспертизу, накопленную за годы работы на рынке ИТ-решений. Команда инженеров Т1 Сервионики обладает всеми необходимыми компетенциями в области обслуживания техники, а система управления сервисом позволяет нам точно подобрать специалиста с необходимым опытом для решения задач любой сложности», — комментирует генеральный директор Т1 Сервионика Александр Ельцов. 
Теги: #Т1
Источник: Псковская Лента Новостей
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