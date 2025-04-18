Общество

Сайт, отвечающий за выдачу электронных виз, подвергся атаке - МВД

Сайт консульского департамента МИД РФ, отвечающего за выдачу электронных виз в Россию, подвергается атакам со стороны зарубежных хакерских группировок, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.

«Защита от кибератак при оформлении единых электронных виз – одна из приоритетных задач Консульского департамента МИД России»,- отметили в ведомстве.

«Сайт департамента, безусловно, подвергается атакам со стороны различных зарубежных хакерских группировок. Атаки, как правило, часто проводятся через сети прокси-серверов и VPN, что затрудняет точное определение их источников», - рассказали в МИД РФ.

В министерстве добавили, что «для предотвращения реализации киберугроз профильными специалистами департамента применяются рекомендованные и утвержденные регуляторами в сфере информационной безопасности технологии и методы кибербезопасности», пишет РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, на какой стадии находится обсуждение темы увеличения срока действия и кратности электронных виз, в МИД сообщили, что «10 апреля этого года правительство РФ внесло на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий проект федерального закона об увеличении сроков действия ЕЭВ с 60 до 120 суток и пребывания с 16 до 30 календарных дней».