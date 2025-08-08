Общество

Чем и для кого опасны спреи от комаров, рассказал химик

Частое и неверное применение спреев от комаров может привести к токсическому воздействию, сообщил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Основу большинства спреев от комаров составляют химические репелленты, среди которых наиболее распространены диэтилтолуамид (DEET), пикаридин и синтетические пиретроиды. DEET считается одним из самых эффективных средств защиты от насекомых. Однако при высокой концентрации он может вызывать раздражение кожи, головные боли и, в редких случаях, нейротоксические эффекты, поэтому при использовании средства защиты от насекомых важно строго придерживаться инструкции по применению.

«Синтетические пиретроиды, такие как аллетрин, праллетрин, трансфлутрин и циперметрин, воздействуют на нервную систему насекомых, вызывая паралич. Эти вещества не являются селективными и при длительном или неправильном использовании могут оказывать влияние и на человека. Особенно чувствительны к ним дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Пиретроиды могут вызывать аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и даже нарушения в работе центральной нервной системы при вдыхании в замкнутом пространстве», — объяснил Андрей Дорохов.

Важно, чтобы в составе не было бензолсодержащих соединений и фталатов, которые могут оказывать канцерогенное действие и нарушать гормональный баланс, особенно при регулярном применении.

«Особое внимание следует уделять составу спреев, предназначенных для детей: детям до 3 лет не следует использовать средства, содержащие DEET, а для детей старшего возраста допустимы только низкие концентрации. Альтернативой могут служить препараты на основе пикаридина или натуральных компонентов, таких как экстракты цитронеллы, гвоздики или эвкалипта. Однако эффективность таких средств значительно ниже, а срок действия короче. Не допускается наличие триклозана или подобных антимикробных добавок, поскольку их действие может привести к развитию устойчивости бактерий и нарушению микробиома кожи», — предупредил химик.

Одной из самых распространенных ошибок при использовании спреев от комаров является нанесение средства в чрезмерных количествах на кожу или вблизи лица, особенно в области глаз и рта. Это повышает риск системного всасывания действующих веществ. Не стоит распылять средство в закрытом помещении: при недостаточной вентиляции концентрация токсичных веществ в воздухе может превышать безопасные уровни. Также нельзя применять репелленты одновременно с солнцезащитными средствами, поскольку это может изменить их фармакокинетику и повысить токсичность.

«Нанесение средства на одежду в попытках избежать контакта с кожей не всегда является хорошей альтернативой, так как не все репелленты предназначены для обработки тканей и эффективность их при таком способе использования существенно снижается. Кроме того, некоторые из них могут повредить синтетические волокна или оставить стойкие пятна. Для обработки одежды следует использовать специальные аэрозоли с перметрином, которые обладают стойкостью к стирке и длительным действием», — рассказал химик.

Важно учитывать, что частое повторное применение не усиливает защиту. Наоборот, превышение рекомендованной частоты применения может привести к кумулятивному эффекту и повышенному риску токсического воздействия. Особенно это опасно при использовании средств с высокой концентрацией DEET или пиретроидов, пишет «Газете.Ru».

«Нередко потребители забывают о необходимости смывать репеллент после возвращения домой. Даже если средство не вызвало раздражения, его остатки на коже могут проникать в организм при длительном контакте, особенно в ночное время. Поэтому важно тщательно смывать репеллент с кожи водой с мылом. Также не стоит забывать, что многие аэрозольные баллоны содержат легковоспламеняющиеся пропелленты, и их распыление вблизи пламени может привести к возгоранию. Поэтому не нужно использовать спреи вблизи источников открытого огня или во время курения», — заключил Андрей Дорохов.