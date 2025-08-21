Общество

В 2026 году отремонтируют четыре школы и два детсада в Псковской области

Министр образования Псковской области Андрей Ермаков рассказал о планах по развитию образовательной инфраструктуры в регионе в ходе нового выпуска радиопередачи «Кузница» на «ПЛН FM» (102,6 FM).

По словам министра, в 2026 году планируется выделение финансовых ресурсов на ремонт четырех школ и двух детских садов. Общая сумма финансирования составит около 600 млн рублей. Что касается 2027 года, предусматривается участие двенадцати школьных учреждений и трех детсадов.

«Мы намерены развивать этот проект и далее, — подчеркнул Андрей Ермаков. — Список учреждений окончательно сформирован, однако конкретные названия озвучивать преждевременно, поскольку перед началом работ должна быть проверена вся необходимая документация».