Общество

На личный прием к сенатору Наталье Мельниковой в Пскове обратились шесть человек

В региональной общественной приемной «Единой России» состоялся очередной прием граждан, который провела сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова. На встрече присутствовали шесть человек, каждый из которых обратился с актуальными вопросами, касающимися пенсионного и социального обеспечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Среди поднятых тем были вопросы начисления пенсий, в том числе случаи, когда не учтён стаж работы на Украине. Также поступили обращения о переводе пенсии для переселенца из Латвии, сокращении пенсионного возраста для многодетных матерей и пенсиях по потере кормильца для детей.

Основной тематический блок вопросов, с которыми псковичи традиционно обращаются к Наталье Мельниковой, связан с пенсионными и социальными гарантиями различных категорий граждан. Как отметила сенатор, социальная поддержка людей является одним из важнейших положений народной программы «Единой России». В рамках этой программы ежегодно индексируются минимальный размер оплаты труда, пенсии, а также увеличивается прожиточный минимум.

Наталья Мельникова подчеркнула, что все обращения будут внимательно рассмотрены, а предложенные решения будут направлены в соответствующие инстанции для дальнейшей проработки. Она также призвала граждан активнее участвовать в обсуждении социальных инициатив и делиться своими мнениями о необходимых изменениях в законодательстве.