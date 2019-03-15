Спорт

Псковский биатлонист завоевал золото на чемпионате в Ижевске

С 14 по 20 марта в Ижевске проходит чемпионат России, 8 этап кубка России по биатлону. Около 100 спортсменов из 12 регионов страны участвуют в соревнованиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации биатлона.

«Эти соревнования интересны тем, что здесь проходят старты чемпионата России по неолимпийским дистанциям. То есть, их нет в программе олимпиады. Они не стандартные и по телевизору их не увидишь. И еще для команд, для спортсменов – это последние старты перед заключительными главными соревнованиями чемпионата России, которые пройдут в Тюмени», - отметил Иван Черезов, председатель РОО «Федерация биатлона Удмуртской республики».

Среди участников и именитые биатлонисты: победитель этапа кубка мира 2019 Юрий Шопин (Ульяновск), два представителя ХМАО олимпийский чемпион, чемпион мира, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Алексей Волков и чемпион зимней универсиады 2019 года Дмитрий Иванов.

В чемпионате России участвует и псковский биатлонист, мастер спорта, спортсмен-инструктор Центра подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону (город Остров) Антон Свотин.

В воскресенье, 17 марта, на РССК имени Демидова в рамках восьмого этапа кубка России были разыграны медали чемпионата страны в супер-спринте на шесть километров с четырьмя огневыми рубежами.

В мужской гонке с результатом 15:01.0 победу одержал Антон Свотин из Псковской области. Серебро завоевал представитель Удмуртии Дмитрий Шамаев (15:01.6). Призовую тройку замкнул Алексей Петров из Башкортостана (15:09.0). Все спортсмены допустили по одному неточному выстрелу на четырех огневых рубежах.