Спорт

Перспективы ФК «Псков-747» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 19 сентября, в 11:00, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная футбольному клубу «Псков-747».

Псковский футбольный клуб «747» по инициативе областных властей может стать не ООО, в соучредителях которого Псковская область и физическое лицо, а муниципальной автономной некоммерческой организацией. Однако пока конкретной информации о преобразованиях в клубе не вышла в публичную плоскость и контуры его будущего до конца не ясны.

Так ждут ли псковский футбол серьезные изменения? Очевидно, что клуб испытывает финансовые сложности, есть ли выход из ситуации недофинансирования и сможет ли город потянуть свою профессиональную футбольную команду? Найдутся ли заинтересованные спонсоры? Изменится ли в очередной раз название главной псковской команды? Какие перспективы развития видит у клуба его руководство?

Что будет с детской футбольной школой «Пскова-747»? Не нарушится ли вся система подготовки футболистов и вывода их с детско-юношеского уровня во взрослый спорт?

Тем временем футболисты ФК «Псков-747» показали неплохие результаты этим летом, как бы показывая всем скептикам, что есть еще порох в пороховницах. Можно ли закрепить этот успех и поднять в будущем планку еще выше? И с чем связана череда предыдущих неудач?

На эти и другие вопросы ответят спикеры пресс-конференции:

• президент футбольного клуба «Псков-747» Севастьянов Алексей Анатольевич

• главный тренер футбольного клуба «Псков-747» Васильев Игорь Евгеньевич

Дата проведения: 19 сентября. Начало в 11:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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