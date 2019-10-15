Спорт

Псковичи принимают участие в финальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Крыму

Псковичи принимают участие в финальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Финальный этап проходит с 19 октября по 4 ноября в Международном детском центре «Артек» (пос. Гурфуз, Республика Крым). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Центре спортивной подготовки.

Отметим, что мероприятие проводится министерством спорта Российской Федерации и министерством просвещения Российской Федерации.

В финальном этапе выступят 653 лучших учащихся из числа обладателей золотых знаков отличия комплекса ГТО. В составе сборной команды каждого региона – восемь человек: два мальчика и две девочки в возрасте 11-12 лет, двое юношей и две девушки в возрасте 13-15 лет. Это соответственно III и IV возрастные ступени комплекса ГТО.

Псковскую область представляют спортсмены из 5 муниципалитетов:

· Алина Алексеева, Артем Григорьев, Вероника Веселова, Арина Семенова – из Пскова,

· Илья Васильев – из Палкино,

· Алексей Маньшин – из Порхова,

· Мария Сабурова – из Невеля,

· Давид Исаев– из Великих Лук.

Спортивная программа фестиваля начнется 25 октября с бега на 60 метров.