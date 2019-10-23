Спорт

VI Международный юношеский турнир POWER CUP пройдет в Пскове 1 - 2 ноября

1 - 2 ноября в Пскове состоится VI Международный юношеский турнир POWER CUP. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной федерации тяжелой атлетики, соревнования состоятся в спорткомплексе средней школы №16 города Пскова.

Для участия в турнире приедут спортсмены из Эстонии, Республики Беларусь и Новгородской области. 1 ноября на помост выйдут спортсмены двух возрастных категорий: 2008-2007 и 2006-2004 годов рождения, а 2 ноября - тяжелоатлеты 2003-2002 годов рождения.

Начало соревнований 1 и 2 ноября - в 11.00. Поболеть за юных богатырей приглашаются все желающие.