Спорт

Специализированная площадка для сдачи нормативов ГТО открылась в Пскове

Новая площадка для сдачи нормативов ГТО появилась на базе детского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Юность». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, реализация проекта состоялась в рамках муниципальной программы развития физической культуры и спорта, оздоровления и организации отдыха детей. Торжественное открытие объекта прошло в понедельник, 23 декабря, при участии и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елены Чернышовой, заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, начальника управления образования городской администрации Анны Кузыченко.

Под звуки гимна Российской Федерации трое юных титулованных спортсмена торжественно подняли флаги России, Псковской области и ГТО.

Затем с приветственным словом к собравшимся обратился Александр Коновалов. Он подчеркнул, что за прошедший год было реализовано много спортивных проектов, и сейчас каждый месяц открывается новый спортивный объект. Замглавы администрации Пскова поблагодарил региональные власти за содействие и поддержку и выразил надежду, что новая площадка станет центром притяжения для настоящих любителей спорта. «Спорт - это крепкая страна», - заключил он.

Анна Кузыченко, в свою очередь, отметила, что спорт прочно занял свое место в процессе образования. Она сообщила, что учащиеся близлежащих школ №2 и №9 будут приходить сюда как для сдачи нормативов ГТО, так и для занятий физической культурой и внеклассных спортивных занятий. Такое тесное взаимодействие, по ее мнению, станет залогом спортивного здорового поколения псковичей.

Елена Чернышова сообщила, что проект стал возможен благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках нацпроекта «Спорт - норма жизни». Согласно проекту, до 2024 года специализированные площадки ГТО планируется установить в каждом муниципальном образовании страны.

В завершение директор центра «Юность» Александр Камезин поблагодарил областные и городские власти за поддержку и доверие и заверил, что площадка не будет пустовать, а послужит на благо юных псковичей.

В знак начала работы нового спортивного объекта гости торжественно перерезали красную ленту.