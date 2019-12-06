Спорт

Российский хоккеист Николай Жердев дал мастер-класс для юных псковичей

Российский хоккеист Николай Жердев дал мастер-класс для юных псковичей. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковский спорт». В декабре Игнат Силин, играющий за команду «Торнадо» 2011 - 2012 годов рождения, шел с мамой по одному из псковских гипермаркетов. Игнат был одет в мерчевую куртку «Торнадо», «и некто поинтересовался у него, играет ли он в какой-то команде, где она находится и всякое такое».

«Этим некто был Николай Жердев, приехавший в Псков уже не в первый раз в Никандрову Пустынь. Игнат и Николай сфоткались - и завертелось», - пишет телеграм-канал.

Николай сказал, что мог бы провести мастер-класс для команды Игната. Мама написала об этом тренеру Виктору Анисимову, тренер – в областной спорткомитет, и 7 января это случилось: Жердев приехал с мастер-классом. Всем все понравилось - ждем его вновь.

«И главные выводы - спортивный мерч это круто. а чудеса случаются», - говорится на телеграм-канале.

Николай Жердев - двукратный чемпион мира (2009, 2012), чемпион мира 2003 года среди молодежных команд.