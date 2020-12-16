Спорт

Николай Козловский рассказал об успехах великолукских спортсменов

Несмотря на пандемию коронавируса, великолукские спортсмены не только приняли участие в более чем 15 соревнованиях по боксу, самбо, тхэквондо, дзюдо, карате, но и завоевали десятки призовых мест и титулов, а нескольким великолучанам присвоены звания мастеров спорта. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем видеообращении в социальной сети Instagram.



Фото: Клуб единоборств "Отечество - Псковская область", ВКонтакте

Он также отметил, что в начале текущего года великолукская спортивная школа «Экспресс» стала школой олимпийского резерва. Чтобы получить статус такого высокого уровня, нужно было выполнить ряд обязательных условий. Одним из них является наличие высококвалифицированных тренеров.

«Спортивная школа "Экспресс" этому требованию полностью соответствует. И здесь большую помощь оказывает клуб спортивных единоборств "Отечество". В настоящее время тренерский состав школы и клуба насчитывает более 60 человек. Благодаря их знаниям, опыту, терпению и ответственности воспитаны многие чемпионы, настоящие лидеры в спорте», - подчеркнул градоначальник.

Он особо отметил двух воспитанников школы отделения единоборств и клуба «Отечества» - Марию Петрову и Сергея Егорова. На протяжении нескольких лет эти спортсмены уверенно двигались к заветной цели, одерживая победу за победой на различных соревнованиях, благодаря чему сегодня включены в состав сборных команд страны.

«И это далеко не все достижения. К примеру, в начале декабря в Чемпионате Всемирной федерации боевого самбо спортсмены клуба "Отечество" и воспитанники школы "Экспресс" заняли весь пьедестал, все призовые места. Запоминающим стало и выступление нашего спортсмена Руслана Шамилова на профессиональном ринге "ММА серии "Время новых героев". Шамилов одержал победу нокаутом на четвертой минуте первого раунда. А буквально на днях генеральный директор клуба спортивных единоборств «Отечество - Псковская область" Владимир Владимиров избран президентом Российского Союза боевых искусств в Псковской области. Его поддержали представители всех 12 федераций региона», - рассказал Николай Козловский.

Глава города выразил уверенность, что именно благодаря сотрудничеству клуба «Отечество - Псковская область» и школы «Экспресс» в Великих Луках подготовлены мастер спорта России международного класса, девять мастеров спорта федерального уровня и 53 кандидата в мастера спорта. «Это отличный результат, и я желаю нашим спортсменам новых побед!» - заключил Николай Козловский.