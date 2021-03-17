Спорт

Спортивные соревнования в онлайн-режиме объединили молодежь Пскова и Симферополя

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников товарищеских спортивных соревнований «Крымская весна — мы вместе!» сегодня, 18 марта. Мероприятие в онлайн-режиме объединило молодежь Пскова и Симферополя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

В соревнованиях приняли участие команды Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Симферопольской средней общеобразовательной школы № 44 имени Героя РФ Алиме Абденановой.

Глава региона назвал день воссоединения Крыма с Россией большим праздником для всей страны и отметил, что за прошедшие семь лет республика прошла непростой путь модернизации и укрепления связей с другими регионами, в том числе, с Псковской областью.

По словам Михаила Ведерникова, этому во многом способствовала настоящая «стройка века», когда Крымский мост соединил полуостров с Краснодарским краем. Глава региона напомнил и о возведенной трассе «Таврида», по которой ежегодно проезжают миллионы россиян. Полуостров стал местом проведения крупнейших общественных, культурных и спортивных мероприятий.

«Особое значение в укреплении межрегиональных связей занимает молодежная политика. От того, насколько активно молодое поколение полуострова участвует в общественной жизни страны, во многом зависит реализация колоссального крымского потенциала. В этом смысле у наших регионов есть большие перспективы. Жители Псковской области всегда любили поразительную природу Крыма, его старинные дворцы и крепости, за которые сражалось множество поколений защитников нашей родины. Крымчане, в свою очередь, могут увидеть у нас тысячу лет русской истории, места рождения сказок, легенд и древних героев. Верю, что наше сегодняшнее мероприятие станет началом долгой и крепкой дружбы молодежи наших регионов, которая в свою очередь приведет к реализации многих созидательных проектов на благо наших регионов и нашей общей страны», — отметил в своем обращении губернатор.

Он выразил надежду на возможность очного общения в скором времени и пригласил крымских товарищей посетить Псковскую область.

Из Крыма к участникам соревнований обратился и. п. главы администрации города Симферополя Валентин Демидов. Он поблагодарил псковскую сторону за замечательную идею провести в этот день межрегиональный спортивный праздник. Валентин Демидов выразил надежду, что мероприятие станет ежегодным.

В «веселых стартах» с каждой стороны приняли участие команды трех возрастных категорий: с 4 по 10 класс. Каждая из них выступала в трех эстафетах. Ребята соревновались в челночном беге и беге с препятствиями, прыжках на скакалке, баскетболе и совершили импровизированную переправу.

В результате онлайн-встречи по общему количеству очков, заработанных в ходе соревнований, первое место присудили команде из Пскова. Вместе с тем организаторы мероприятия приняли решение о том, что в этом межрегиональном турнире победила дружба. В рамках церемонии награждения всем ребятам вручили дипломы участников и памятные сувениры.

Напомним, День воссоединения Крыма с Россией отмечается в РФ ежегодно 18 марта. Во всех муниципалитетах Псковской области к седьмой годовщине столь важного для страны события организованы различные культурные мероприятия.