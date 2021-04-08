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Спорт

Псковские школьники победили в турнире по пулевой стрельбе

12.04.2021 13:52|ПсковКомментариев: 0

Соревнования по пулевой стрельбе в рамках 13-й областной спартакиады учащихся прошли в Пскове 10 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях приняли участие команды из 23 муниципалитетов, всего - 138 человек. Спортсмены выполняли упражнение ВП-20. В общекомандном первенстве призовые места распределились следующим образом: первое место заняла команда города Пскова (1161 очко), на втором месте - спортсмены из Куньинского района (1151 очко), «бронза» досталась великолучанам (1109 очков).

Первое место среди девушек заняла псковичка Екатерина Арченкова (196 очков), второе место - Анастасия Голубев из Куньи (195 очков). На третьем месте оказалась спортсменка из Великих Лук Мария Жигунова (194 очка).

Победителем соревнований среди юношей назван Илья Балабкин из Пскова (196 очков). Константин Павлов из Куньи (195 очков) и Юрий Однобоков из Пскова (194 очка) заняли соответственно второе и третье места. 

Теги: #пулевая стрельба #центр спортивной подготовки #спартакиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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