Спорт

Школьники из Новосокольнического района победили в областной спартакиаде по кроссу

Финальные соревнования 13-й областной спартакиады учащихся по кроссу среди 8 классов состоялись в городе Печоры 17 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Центре спортивной подготовки.

В мероприятии участвовали команды из 20 муниципалитетов, общее количество участников - 199 человек.

В общекомандном зачете победителями стали спортсмены из Новосокольнического района. Второе место заняла команда Себежского района, на третьем месте – Печорский район.

В личном первенстве среди девушек первое место заняла Елизавета Вороненкова из Печорского района (3.57), второе место у Дарьи Морозовой из Куньинского района (3.58). На третьем месте Алевтина Данилова из Плюсского района (4.02).

Среди юношей победителем соревнований стал Виктор Жуков из Печорского района (3.00), второе место получил пскович Егор Литвинов (3.15). На третьем месте – Виталий Сафронов из Пскова (3.16).