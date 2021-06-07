Спорт

Стал известен список участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках

Стали известны имена пилотов, которые примут участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом сообщает портал «Луки.ру».

Официальное открытие соревнований, которое пройдет при строгом соблюдении санитарных мер, без зрителей, состоится в День России, 12 июня. Для всех зрителей будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. В этом году в великолукских соревнованиях примут участие 30 аэронавтов.

Смотрите также Наблюдать за чемпионатом России по воздухоплаванию зрители смогут онлайн

Москву и Московскую область представят:

• Иван Меняйло – Московская область;

• Михаил Найдорф – Московская область;

• Сергей Чиненов – Московская область;

• Георгий Бакулин – город Москва;

• Евгений Чубаров – город Москва;

• Денис Володин – город Москва;

• Алексей Медведский – город Москва;

• Дмитрий Кузьминых – Московская область;

• Диана Насонова – Московская область;

• Владимир Васильев – Московская область.

Центральный федеральный округ представят:

• Дмитрий Жохов – город Тула;

• Юлия Селезнева – город Тула;

• Олег Снетков – город Тула;

• Андрей Кульков – город Тула;

• Артем Бондаренко – город Калуга;

• Александр Маврин – город Рязань;

• Владимир Ермаков – город Рязань;

• Алексей Бугров – город Воронеж.

Северо-Западный федеральный округ представят:

• Андрей Чижов – город Санкт-Петербург;

• Василий Платонов – город Санкт-Петербург;

• Марина Федорова – город Великий Новгород;

• Сергей Никитин – город Великие Луки;

• Владимир Богданов – город Великие Луки;

• Екатерина Ларикова – город Великие Луки;

• Евгений Кравченко – город Великие Луки.

Приволжский федеральный округ представят:

• Наталия Иванова – город Кунгур;

• Эмиль Гилаев – город Елабуга (республика Татарстан);

• Михаил Томуров – город Йошкар-Ола (республика Марий-Эл);

• Сергей Лукоянов – Нижегородская область

Армению представит Наири Барсегян – город Ереван.

Добавим, что десять лет подряд генеральным спонсором встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».

«Великие Луки по праву считаются крупным центром российского воздухоплавания с благоприятными условиями для полета, где спортсмены могут в полной мере проявить свои способности, умения и профессионализм, - сказали организаторы мероприятия. - Желаем спортсменам хорошей погоды, красивых полетов и высоких результатов, прекрасного настроения и положительных эмоций, приятного пребывания в нашем городе!».