Стал известен список участников соревнований по воздухоплаванию в Великих Луках

Стали известны имена пилотов, которые примут участие в 26-м чемпионате России по воздухоплавательному спорту в Великих Луках. Об этом сообщает портал «Луки.ру».
Официальное открытие соревнований, которое пройдет при строгом соблюдении санитарных мер, без зрителей, состоится в День России, 12 июня. Для всех зрителей будет доступна онлайн-трансляция мероприятия. В этом году в великолукских соревнованиях примут участие 30 аэронавтов.
Москву и Московскую область представят:
• Иван Меняйло – Московская область;
• Михаил Найдорф – Московская область;
• Сергей Чиненов – Московская область;
• Георгий Бакулин – город Москва;
• Евгений Чубаров – город Москва;
• Денис Володин – город Москва;
• Алексей Медведский – город Москва;
• Дмитрий Кузьминых – Московская область;
• Диана Насонова – Московская область;
• Владимир Васильев – Московская область.
Центральный федеральный округ представят:
• Дмитрий Жохов – город Тула;
• Юлия Селезнева – город Тула;
• Олег Снетков – город Тула;
• Андрей Кульков – город Тула;
• Артем Бондаренко – город Калуга;
• Александр Маврин – город Рязань;
• Владимир Ермаков – город Рязань;
• Алексей Бугров – город Воронеж.
Северо-Западный федеральный округ представят:
• Андрей Чижов – город Санкт-Петербург;
• Василий Платонов – город Санкт-Петербург;
• Марина Федорова – город Великий Новгород;
• Сергей Никитин – город Великие Луки;
• Владимир Богданов – город Великие Луки;
• Екатерина Ларикова – город Великие Луки;
• Евгений Кравченко – город Великие Луки.
Приволжский федеральный округ представят:
• Наталия Иванова – город Кунгур;
• Эмиль Гилаев – город Елабуга (республика Татарстан);
• Михаил Томуров – город Йошкар-Ола (республика Марий-Эл);
• Сергей Лукоянов – Нижегородская область
Армению представит Наири Барсегян – город Ереван.
Добавим, что десять лет подряд генеральным спонсором встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».
«Великие Луки по праву считаются крупным центром российского воздухоплавания с благоприятными условиями для полета, где спортсмены могут в полной мере проявить свои способности, умения и профессионализм, - сказали организаторы мероприятия. - Желаем спортсменам хорошей погоды, красивых полетов и высоких результатов, прекрасного настроения и положительных эмоций, приятного пребывания в нашем городе!».