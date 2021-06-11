Спорт

Скончался заслуженный тренер по тяжелой атлетике, уроженец Бежаниц Лев Никифоров

12 июня на 85-м году жизни скончался заслуженный тренер РСФСР, основатель и первый президент Федерации ветеранов тяжелой атлетики России Лев Никифоров. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской региональной федерации тяжелой атлетики.

Лев Константинович Никифоров - советский и российский тяжелоатлет, тренер по тяжелой атлетике, заслуженный тренер РСФСР, мастер спорта СССР. Родился в Бежаницах в 1936 году. Окончил вечернюю школу и Ленинградское железнодорожное училище, где начал заниматься греблей, а в 1955 году в составе команды стал чемпионом Ленинграда. Затем в течение 4 лет проходил военную службу на флоте.

После службы вернулся в Бежаницы работать спортивным инструктором-методистом в бежаницком совхозе «Ударник». В 1960 году начал заниматься тяжелой атлетикой и был одним из первых тренеров в районе.

Окончил Институт физической культуры и спорта имени П.Ф. Лесгафта по специальности «тренер-преподаватель по тяжелой атлетике». Был подопечным заслуженного тренера РСФСР Александра Фаламеева. По распределению попал на работу в Челябинскую область, пробыв там в течение 15 лет, а потом на такой же период перебрался в Обнинск Калужской области. Параллельно с этим продолжал по вечерам заниматься тренерской деятельностью.

В 1996 году организовал соревнования, посвященные маршалу Жукову. В этом же году стал одним из учредителей Федерации ветеранов тяжелой атлетики. Участвовал в пяти Всемирных играх: дважды был чемпионом в Сиднее и Мельбурне, дважды был серебряным призером и один раз бронзовым.

За более чем 40 лет тренерской деятельности Львом Константиновичем были подготовлены два мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике, пять — по пауэрлифтингу. Среди них — чемпион Европы Николай Платошечкин, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров и чемпион Европы среди юниоров Андрей Назаров, бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Алексей Сметанин, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров Игорь Пилипенко, бронзовый призер чемпионата Европы среди юниорок Ирина Абрамова.

Последние годы Лев Никифоров тренировал детей в поселке Бежаницы, готовил их соревнованиям различного ранга.

Имя Льва Константиновича Никифорова было включено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в книгу славы «IWF-Masters Hall of Flame». Продолжал заниматься спортом и в преклонном возрасте.