Спорт

Школьники Псковского района стали лучшими в регионе по выполнению норм ГТО

Областной летний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций прошел на прошлой неделе в Пушкинских Горах, сообщается в инстаграм-аккаунте администрации Псковского района.

В программу фестиваля входили бег на 60 м, 1500 м (III ступень ГТО) и 2000 м (IV ступень), подтягивание из виса на перекладине (юноши), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки), метание мяча, стрельба из пневматической винтовки, прыжок в длину с места, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, а также тестирование уровня знаний в области физической культуры и спорта и творческий конкурс.

В соревнованиях приняли участие 85 школьников в возрасте 11-15 лет из 19 муниципалитетов Псковской области. Псковский район представляли Всеволод Соков и Савелий Егоров из Писковской школы, Патриция Демина из Остенской школы и Ксения Гаврилова из Стремуткинской школы. Лучший результат в тестировании уровня знаний в области физической культуры и спорта в IV возрастной категории показал представитель Псковского района Всеволод Соков.

Самой сильной командой в теоретическом конкурсе оказалась команда Псковского района, второе место у Куньинского района, третье заняла команда Пустошкинского района.

«Поздравляем наших участников соревнований с хорошим выступлением на летнем фестивале ГТО и желаем всем новых спортивных побед», - сказали в администрации Псковского района.