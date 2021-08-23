Спорт

Новый стадион Моглинской школы очень востребован — Наталья Федорова

Новый стадион Моглинской школы, построенный в рамках программы «Газпром – детям», очень востребован. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, спортивный объект построен строительной организацией ООО «РегионСтройКонтроль» по заказу Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома. Торжественное открытие площадки состоялось на минувшей неделе, в День физкультурника.

«К сожалению, в сельских школах не всегда есть современные стадионы, а где-то они и отсутствуют. Поэтому для нас это (строительство стадиона — ред.) важное событие. Хотелось бы поблагодарить Михаила Юрьевича Ведерникова за оперативное решение вопроса», - отметила глава района, добавив, что с момента принятия губернатором Псковской области решения войти в программу Газпрома до открытия построенного стадиона прошло меньше года.

Отдельно Наталья Федорова поблагодарила руководство Газпрома. «Работы выполнены в кратчайшие сроки — уже в июне они были завершены, а мы (власти Псковского района — ред.) уже только доделывали элементы, чтобы площадка нормально функционировала по части безопасности: обеспечили наружное освещение по периметру, установили видеокамеры наружного наблюдения», - пояснила глава района.

Кроме того, принят на работу инструктор по физической культуре, который будет заниматься на этой площадке с детьми и обеспечивать доступ туда взрослых. «Эта площадка сейчас очень востребована, - добавила Наталья Федорова. - В день физкультурника мы ее торжественно открыли, провели соревнования. Теперь главная задача — сохранить ее для занятий».