Спорт

Финальные игры на кубок города по баскетболу пройдут в Пскове в выходные дни

Финальные игры на кубок Пскова по баскетболу пройдут в городе в эти выходные. Соревнования проводятся среди мужских команд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В субботу, 4 декабря, состоятся полуфинальные игры между командами «Абсолютное Динамо» и «Викинги», а также студенческими командами «Политех-1» и «Политех-2». В воскресенье, 5 декабря, в финале между собой сразятся команды-победители и команды, проигравшие в полуфинале. Соревнования пройдут в Доме спорта по адресу: Набережная реки Великой, 16, начало соревнований – 10:00.

С 4 по 5 декабря на стадионе «Машиностроитель» состоятся чемпионат и первенство Пскова по легкой атлетике. Начало соревнований в 11:00. В чемпионате участвуют мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, в первенстве примут участие девушки и юноши двух возрастных групп: 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. В программе соревнований: бег на 60 м, 400 м, 800 м, 1500 м, бег с препятствиями на 60 метров и прыжки в высоту. По результатам соревнований будет формироваться состав городской команды для участия в чемпионате Псковской области, который пройдет 18-19 декабря.

Все спортивные мероприятия проводятся с соблюдением ограничений по коронавирусу: 50% заполнение зала, вход по QR-коду, ПЦР-тесты для участников соревнований.