Спорт

Псковички отличились на международном конкурсе искусств «Снежная фантазия»

Псковички стали первыми на международном конкурсе искусств «Снежная фантазия», который проходил в Минске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в студии Viki Jump.

Фото здесь и далее: студии Viki Jump

Псковская команда по джампингу успешно выступила на соревнованиях в двух категориях. Девушки подготовили групповое выступление «Паук» и сольное под названием «Vogue». По итогам конкурсной программы в этих дисциплинах спортсменки одержали победу. Они привезли в Псков медали и кубки за первые места.

Отметим, что тренируется команда под руководством Виктории Трениной.