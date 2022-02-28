Спорт

Легкоатлет из Псковской области стал чемпионом России

Спортсмен из Псковской области стал победителем на чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре спортивной подготовки.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Соревнования прошли в Москве в манеже легкоатлетическо-футбольного комплекса ЦСКА. Псковскую область там представлял спортсмен регионального центра спортивной подготовки, мастер спорта России международного класса Константин Шабанов.

«Константин Шабанов в жесткой борьбе одержал победу в финале в беге с барьерами на 60 метров с результатом 7.68. Поздравляем спортсмена и тренера Шабанова Константина Семеновича с золотой медалью!» - сказали в центре.