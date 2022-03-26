Спорт

Третий этап соревнований по шахматам «Белая ладья» прошел в Пскове

Третий этап всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений прошел на базе Псковского кооперативного техникума с 26 по 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном центре шахматного образования и спорта.

Фото здесь и далее: региональный центр шахматного образования и спорта

На турнир съехались 17 сильнейших команд школ из районов Псковской области, а также из Пскова и Великих Лук. В составе каждой команды — четыре игрока и главный тренер-представитель. Участники прошли предварительный отбор на школьном и муниципальном этапах, в которых приняли участие более 2500 школьников региона.

По регламенту соревнований были сыграны семь туров, каждому игроку отводился 1 час на партию с добавлением 10 секунд после каждого хода. «Именно на таких турнирах участники по-настоящему понимают, что шахматы — это не только спорт интеллектуальный, но и требующий хорошей физической подготовки, так как за 2 игровых дня спортсменам пришлось выдержать 15 часов игры за досками!» — отметили в центре.

Лучшей среди районов стала команда Пыталовской средней школы в составе Петра Шаракова, Артема Васильева, Владислава Иванова, Заиры Касимовой и тренера Андрея Байбарацкого. Команда набрала 14,5 очков из 28 возможных.

Третье место заняла команда лицея №11 из Великих Лук в составе Ильи Малашкина, Кристины Якоревой, Семена Василенкина, Дарьи Тарасовой и тренера Арины Якоревой.

«Главные конкуренты городского этапа — псковские команды ППК и средней образовательной школы №23 — вновь значительно оторвались от ближайших преследователей. И вопрос о победителе турнира решался в принципиальной личной встрече команд», — рассказали в центре.

Команда 23-й школы уступила в матче, и с общим итогом 22,5 очка заняла 2 место в турнире. Состав участников: Дмитрий Герасимов, Вероника Петрова, Егор Агафонов и Анастасия Филиппова, тренер – Анна Лабусова.

Команда ППК одержала уверенную победу в соревнованиях, и, набрав 26 очков, получила право представлять Псковскую область в финале всероссийских соревнований в городе Сочи. Состав команды: Александр Кульнев (кмс),Владислав Мерзанюков, Владислав Дружинин, Эвелина Галаханова (кмс) и тренер София Агафонцева.

«Особенно приятно то, что большинство участников и призеров данных соревнований в настоящий момент занимаются в региональном центре шахматного образования и спорта», — отметили организаторы.

Организатором соревнований выступил региональный центр шахматного образования и спорта при поддержке областных комитетов по образованию и спорту.