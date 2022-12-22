Спорт

Как технологии помогают отслеживать актуальную футбольную статистику

Технологический прогресс повлиял на многие сферы жизни человека, даже на футбольные ставки. Благодаря технологическим изменениям онлайн-ставки и фрибеты букмекерских контор стали легкодоступными для всех.

Интернет стал началом преобразований, которые изменили индустрию ставок. Сеть позволяет бетторам делать ставки, даже не выходя из дома, в любое время, поскольку букмекеры открыты 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

С тех пор как Интернет стал основой для ставок на спорт, на индустрию повлияло множество других технологических достижений.

Ставки онлайн и мобильные ставки

Современная индустрия ставок на спорт стала дороже, чем когда-либо прежде. Одной из причин этого является дальнейший процесс легализации. Свою роль в беспрецедентном росте популярности спортивных ставок играют быстро развивающиеся мобильные технологии.

Игроки могут установить приложения от своих любимых компаний и совершать еще больше операций, чем на сайте. Бетторы используют смартфоны или планшеты для размещения ставок на любимые матчи, пополнения кошелька, запроса выплат и других операций.

Однако основное влияние мобильных технологий на индустрию ставок заключается в переходе к более персонализированным ставкам в режиме реального времени. Ставки на ходу, скорее всего, сохранятся в отдаленном будущем.

Социальные сети – новый центр маркетинга

Люди проводят много времени в Интернете. Если они не просматривают веб-сайты, то, скорее всего, просматривают социальные сети. По данным Medium, 57,6% населения планеты имеют аккаунт в социальных сетях, и в среднем каждый день проводят на платформах социальных сетей около 2,5 часов.

Из-за массового количества людей в Интернете почти все компании, делающие ставки на спорт, в настоящее время переносят маркетинговые стратегии на цифровые технологии. Социальные сети являются эффективными платформами, позволяющими охватить больше потенциальных участников спортивных ставок и предложить больше сделок и бонусов.

При правильной настройке на нужную аудиторию, цифровая реклама в социальных сетях может легко привлечь новых клиентов в спортивные букмекерские конторы по сравнению с традиционными методами маркетинга.

Технологии и гаджеты

Наличие цифровых платформ, дружественных к мобильным устройствам, является обязательным условием успешного бизнеса. Если сайт не дружелюбен к мобильным устройствам, то потенциальные пользователи, скорее всего, сочтут ресурс неактуальным. Пока мобильные устройства остаются важной частью повседневной жизни, они будут оставаться наиболее важными аспектами для бизнеса и маркетологов.

Помимо мобильных телефонов, люди используют смарт-часы, умные браслеты, фитнес-трекеры и другие гаджеты, которые можно носить для отслеживания уровня физической подготовки, общения и развлечений. По оценкам Statista, в 2022 году рынок подключенных носимых устройств превысит 1 миллиард пользователей.

Беттинговые компании начали использовать преимущества этой технологии. Многие из них либо запустили, либо инвестировали средства в создание приложений для ставок на спорт, доступных на смарт-часах.

Мобильные приложения позволяют бетторам просматривать спортивные события и матчи и делать ставки, даже не доставая смартфон. Это шаг вперед в удобстве и позволяет делать ставки быстрее, отслеживать и получать уведомления о результатах пари.

Заключительные мысли о технологиях и футбольной статистике

Сектор футбола и ставок на спорт значительно улучшился благодаря быстрому развитию технологий, изобретений и высокой скорости интернета. Технологические усовершенствования принесли многочисленные преимущества букмекерам и бетторам. Например, футбольная статистика стала более доступной и помогает бетторам делать ставки.

Будущее, безусловно, открыто для новых тенденций, а крупные букмекерские компании прилагают усилия, чтобы произвести революцию в сфере ставок.

Источник: vprognoze.by