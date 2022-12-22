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Спорт

Вознаграждение за успехи в спорте закрепили в региональном законодательстве

29.12.2022 12:25|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о выплате единовременного денежного вознаграждения из областного бюджета псковским спортсменам, победившим на чемпионатах России, и их тренерам одобрили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 29 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Размер выплаты, которая впервые может быть установлена в регионе, варьируется в зависимости от вида спорта: для дисциплин, включённых в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр – 100 тысяч рублей, если чемпионское звание завоёвано в неолимпийском виде спорта – 50 тысяч рублей. Тренеру чемпиона полагается единовременная денежная выплата равная половине вознаграждения спортсмена.

Также проект закона предусматривает увеличение единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за высокие достижения в международных соревнованиях, эти выплаты не индексировались с 2009 года. Заранее рассчитать точную сумму бюджетных расходов, которые возникнут в случае увеличения выплат, невозможно – ситуация зависит от перспективы участия псковских спортсменов в соревнованиях и показанных там результатах, говорится в пояснительной записке.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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