Спорт

Финальные областные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся пройдут в Островском районе

Положение о 15-й региональной Спартакиаде учащихся – 2023 утвердили в «Центре спортивной подготовки» Псковского области. Об этом сообщается в группе спортивной организации в социальной сети «ВКонтакте».

Финальные соревнования по лыжным гонкам 15-й областной Спартакиады учащихся будут проводиться 8-9 февраля на базе «Юность» в деревне Смоленка в Островском районе.

Организаторы просят присылать заявки до 3 февраля на электронную почту csp.pskov@gmail.com.

Также они обратили внимание, что первые зональные соревнования по игровым видам спорта начнутся с 11 февраля.

По всем вопросам следует обращаться в «Центр спортивной подготовки» по телефону 8(8112)53-17-46.