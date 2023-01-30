Спорт

Открыта регистрация на Чемпионат города Пскова по хоккею

Чемпионат города Пскова по хоккею, посвящённый Дню защитника Отечества, пройдёт с 23 по 26 февраля. Об этом сообщается в группе «Псковский хоккей» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский хоккей» / «ВКонтакте»

«Приглашаем принять участие в Чемпионате города Пскова по хоккею, посвящённому Дню защитника Отечества! Игровые дни турнира запланированы на 23, 24, 25 и 26 февраля», - сообщили организаторы.

Предварительные заявки принимают по электронной почте: dss_pskov@mail.ru.

Главный судья — Александр Лебедев. Телефоны для справок: 8(911)367-09-83, 8(8112)59-00-63.