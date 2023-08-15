Спорт

Подрядчику поставили задачу сдать ФОКОТ у школы №20 в Пскове к 4 сентября

Большой физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории лицея №20 в Пскове подрядчик должен сдать к 4 сентября. Такую задачу ему поставил глава города Борис Елкин.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«На ФОКОТе 20-й школы дети должны начать заниматься 4 сентября. Такую задачу поставил подрядчику. Иначе идем на расторжение контракта со всеми вытекающими последствиями. Из-за срыва сроков уже ведем претензионную работу», - написал Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что готовность объекта высокая, но работы еще много:

устройство беговых дорожек,

устройство освещения,

благоустройство.

«Открытия спорткомплекса давно ждут и школьники, и местные жители. Две недели – сроки реальные. Главное, чтобы подрядчик не подвел», - заключил Борис Елкин.