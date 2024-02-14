Спорт

Псковичи потерпели поражение от команды «Алмаз-Антей» на турнире полпреда СЗФО в Санкт-Петербурге

Псковичи потерпели поражение от команды «Алмаз-Антей» на турнире на призы полпреда СЗФО в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПЛН Спорт».

«Несмотря на хорошее начало и достаточно быстрый гол, подопечные Игоря Васильева все же пропустили трижды», – отметили в Telegram-канале.

Напомним, юбилейный XXV турнир по футболу на призы полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе стартовал 12 февраля.

Юбилейный розыгрыш зимнего турнира проходит в Санкт-Петербурге с 12 по 19 февраля. Местом проведения традиционно стал Дворец спортивных игр «Зенит».

В 25-м турнире на призы полпреда принимают участие 10 команд. Они разделены на две группы, в которых сыграют по принципу «каждым с каждым» в один круг. В финал выйдут лидеры групп, а команды, занявшие в таблицах вторые строчки, встретятся в матче за «бронзу». Оставшиеся коллективы разыграют места с 5-го по 10-е. Матчи пройдут в формате двух таймов по 40 минут.

Турнир на призы полпреда проводится с 2000 года. Лидером по количеству завоеванных трофеев является петербургское «Динамо» — у клуба 5 побед.