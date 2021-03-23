Туризм

Апарт-отель появится в Пушкинских Горах

Апарт-отель, состоящий из девяти двухэтажных домов, планируется построить в Пушкинских Горах. Об этом говорилось на заседании регионального Совета по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 23 марта, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Инвестиционный проект по созданию в Пушкинских Горах гостиничного комплекса презентовал исполнительный директор компании «Изборск-Парк» Дмитрий Блицын. В общей сложности предполагается организовать 18 номеров. Объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей. Срок реализации проекта - 2 года.

Региональный Совет по инвестициям поддержал эту инициативу. Глава региона положительно оценил идею появления нового гостиничного комплекса в одном из привлекательных с точки зрения туризма муниципалитете Псковской области, отметив тот факт, что в нем имеются проблемы с объемом номерного фонда и качеством подобной инфраструктуры.

Михаил Ведерников также призвал участников Совета к созданию в регионе комфортных для инвесторов условий, чтобы те могли реализовывать свои проекты в области гостеприимства.