Санаторий «Хилово» заслуживает статуса здравницы федерального значения — Игорь Иванов

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил мнение, что санаторий «Хилово» может претендовать на статус здравницы федерального значения.
Гость студии подчеркнул, что повышения цен на отдых в учреждениях не планируется, несмотря на недавно приобретенный им класс «Премиум».
Лечебная база санатория, по мнению председателя облсовпрофа, не уступает европейским - там появилась озонотерапия, барокамеры, кислородные капсулы и целый ряд новых препаратов.