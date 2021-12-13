Туризм

Санаторий «Хилово» заслуживает статуса здравницы федерального значения — Игорь Иванов

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) выразил мнение, что санаторий «Хилово» может претендовать на статус здравницы федерального значения.

Гость студии подчеркнул, что повышения цен на отдых в учреждениях не планируется, несмотря на недавно приобретенный им класс «Премиум».

«Профсоюзы от коммерсантов отличаются тем, что мы больше думаем о людях. Никакого резкого повышения цен не будет», - сказал он. Для членов профсоюза в этом и следующем году стоимость отдыха по-прежнему будет ниже себестоимости, а также не подорожают и номера повышенной комфортности, - сказал гость студии. - "Премиум" - это просто заслуга нашей работы и команды управления, трудящейся в санатории. Более того, мы хотим, чтобы "Хилово" стал здравницей федерального значения».

Лечебная база санатория, по мнению председателя облсовпрофа, не уступает европейским - там появилась озонотерапия, барокамеры, кислородные капсулы и целый ряд новых препаратов.