Туризм

Санатории и базы отдыха Псковской области презентовали за границей

Псковские профсоюзные санатории и базы отдыха представлены на международной выставке «ОТДЫХ-2022», которая проходит с 31 марта по 2 апреля в столице Республики Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Объединенная команда специалистов профсоюзных санаториев, баз отдыха, областных профсоюзных организаций и регионального профобъединения принимает активное участие в выставке. Там профсоюзные учреждения отдыха и оздоровления презентуют для заграничных коллег и гостей возможности лечения и отдыха в Псковской области.

«С середины марта сняты ограничения на поездки между Белоруссией и Россией. И мы снова рады принимать у нас в гостях, в Псковской области, наших друзей. На выставке мы с гордостью показываем материалы и рассказываем о наших профсоюзных объектах. Уже достигнуто несколько предварительных договоренностей о сотрудничестве. Для профсоюзов границ нет!» – прокомментировал работу делегации председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.