Туризм

Игорь Иванов об оборудовании и кадрах в профсоюзных санаториях

На фоне пандемии и непростой внешней политической ситуации туристическая сфера в России испытывает затруднения. Как в сложившейся обстановке себя чувствуют санатории и туристические базы профсоюзов Псковской области, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

- Профсоюзы предоставляют огромный комплекс оздоровительных услуг, у вас есть свои здравницы, санатории. Как обстоят с ними дела? Как себя чувствует эта система, времена ведь всё еще непростые. Сначала был коронавирус, сейчас у нас другие сложности. Насколько вы устойчивы в этих условиях?

- Мы себя чувствуем стабильно, хорошо. И к 2019 году мы сработали лучше, выйдя из пандемии, да и в целом. Мы развиваемся, у нас хорошая загрузка, причём во всех учреждениях - и туристических базах, и санаториях, от «Хилово» до «Голубых озёр». На новогодние праздники у нас практически всё уже занято и забронировано, поэтому члены профсоюза и не члены профсоюза, кто любит наши объекты, пожалуйста, у вас не так времени много осталось, чтобы спланировать свой отдых.

- Обновляют ли санатории оборудование для предоставления медицинских и оздоровительных услуг?

- Мы стараемся развиваться, идти в ногу со временем. Будет очередная выставка в Москве в начале декабря. Мы заинтересовались определённым медицинским оборудованием. Посмотрим, что нам будут предлагать, что будет представлено на выставке. Возможно, сможем до конца года заключить ещё ряд контрактов и порадовать наших отдыхающих дополнительными медицинскими услугами.

- Вы сказали, что планируете развиваться, а что есть, грубо говоря, сейчас? Понятно, что общий отдых, психологическая разгрузка - это здорово, но от чего можно лечиться в псковских профсоюзных здравницах?

- У нас есть всё. На самом деле, зачастую наши отдыхающие даже не успевают на те процедуры, которые им прописывает лечащий врач, я уже не говорю об услугах, которые предоставляются за дополнительную плату. Очень много различных направлений, вплоть до косметологии.

- Хватает ли в профсоюзных здравницах врачей, специалистов?

- С кадровым составом тоже у нас всё стабильно хорошо. Но мы приглашаем и врачей, и средний медицинский персонал к нам на работу. Мы предоставляем и жильё, у нас хороший коллективный договор, стабильная достойная заработная плата, поэтому обращайтесь.

Беседовали Александр Савенко и Константин Калиниченко