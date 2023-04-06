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Туризм

Пьяных туристов не пустят в заповедники и национальные парки России

06.04.2023 09:12|ПсковКомментариев: 0

Туристам запретят самовольно ездить по национальным паркам и заповедникам, а посещать их можно будет только трезвым россиянам. Каждый посетитель сможет рассчитывать на медпомощь на маршруте, ему предложат местные продукты, помогут в сборе грибов, передвигаться предложат на экотранспорте. Минприроды подготовило проект приказа о правилах организации туризма на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Документ 3 апреля опубликован на портале правовых нормативных актов.

В России сейчас действует 104 заповедника, 62 заказника и 65 национальных парков федерального значения. За 2022 год, по данным Минприроды, их посетило около 14 миллионов человек, при этом туризм в нацпарках многие годы никак не регулировался законом.

В марте законопроект об экотуризме на особо охраняемых природных территориях был принят в Госдуме в третьем чтении. Закон позволяет привлекать средства третьих лиц, чтобы оборудовать территории новыми экотропами и инфраструктурой, а также запрещает строить жилые дома на заповедных землях. Для каждого нацпарка определят максимальное число туристов — больше положенного на территорию просто не пустят, а само посещение теперь пройдет по установленным правилам.

Правила организации туризма, разработанные Минприроды, устанавливают требования к путешествиям по охраняемым природным территориям.

Главное, о чем нужно будет позаботиться управленцам ООПТ, — сохранение природных объектов, животных и растений. Помимо предельно допустимого числа туристов, этому поможет режим особой охраны нацпарков. В частности, туристам запретят гулять вне специально отведенных для них мест.

Нацпарки и заповедники смогут установить свои требования к путешественникам на использование личной техники, утилизацию мусора и даже на поведение и внешний вид. Так, туристам предлагается запретить приезжать в заповедники пьяными или под воздействием наркотиков.

Нужно решить проблему недостатка сотрудников в ООПТ, сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко: «Хроническая проблема недофинансирования не позволит выполнять правила, поскольку контролировать их выполнение будет некому».

По словам депутата, примером может служить древний город Аркаим, где работает музей и ведутся раскопки, а вокруг расположен ООПТ: «На территории музея все хорошо, а в ООПТ кто угодно может делать что угодно — ездить на любом транспорте, жечь костры. Путешественники там несколько дней колесили, и только потом их заметили из-за недостатка кадров».

Помимо запретов, правила увеличивают привлекательность природных объектов для россиян. Например, экотропы будут разрабатывать так, чтобы у путешественников был выбор по сложности и продолжительности маршрута и посетить их можно было бы в разные сезоны. 

Туристам проведут экскурсии с аттестованными гидами, предложат посетить живые уголки, пожить в гостинцах, палаточных лагерях, на турбазах, в горных приютах. Организаторы должны позаботиться и о хлебе насущном - открыть кафе или создать место для приготовление обеда.

Правила предлагают продавать туристам в ООПТ экологически чистые местные продукты и изделия народного промысла. Можно там проводить ярмарки, фестивали, выставки.

Туристам разрешат организованно ездить в нацпарки по грибы и ягоды, а также собирать там лекарственные растения.

Использовать в турах предлагают экологичный транспорта. Например, по новым правилам приоритет получат велосипеды, безмоторные лодки и парапланы.

На экотропах предусмотрят оказание первой помощи либо организацию своевременной эвакуации.

По словам Натальи Костенко, нужно обеспечить ООПТ необходимой туристической инфраструктурой: «Для экологичного транспорта и дороги должны быть подходящими. А у нас часто возле ООПТ нет даже нормальных стоянок для авто. Нужна хорошая связь, чтобы люди не терялись. Хорошо бы, чтобы все экотуры проходили с проводниками, это как раз повысит культуру посещения».

 

Теги: #туризм #заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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