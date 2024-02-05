До 7 дней увеличился срок пребывания туристов в Псковской области

О длительности пребывания туристов в Псковской области и развитии муниципальных турнаправлений рассказала директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в эфире радио ПЛН FM.
В среднем турист задерживался до трех дней в Псковской области в 2023 году. Наиболее частыми для посещения стали Пушкинские Горы, Изборск, Печоры и Псков.
По статистике ТИЦ, средний срок пребывания туристов в Псковской области увеличивается до 7 дней. Наибольший туристический поток в регион приходится на апрель - октябрь.
Директор ТИЦ отметила, что люди хотят заниматься активным отдыхом и экологический туризмом.
Лариса Семашко рассказала, что в туристическом плане развиваются Гдовский район, Порхов, Великие Луки, Великолукский район и Невель.
«А Остров - это наша изюмина. Жемчужина наша - цепные мосты. Это наш город, который окружен островом. На самом деле, это наша красота!» - добавила Лариса Семашко.