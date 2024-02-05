Туризм

До 7 дней увеличился срок пребывания туристов в Псковской области

О длительности пребывания туристов в Псковской области и развитии муниципальных турнаправлений рассказала директор ГАУ Псковской области «Туристский информационный центр» Лариса Семашко в эфире радио ПЛН FM.

В среднем турист задерживался до трех дней в Псковской области в 2023 году. Наиболее частыми для посещения стали Пушкинские Горы, Изборск, Печоры и Псков.

По статистике ТИЦ, средний срок пребывания туристов в Псковской области увеличивается до 7 дней. Наибольший туристический поток в регион приходится на апрель - октябрь.

«Хотя мы заинтересованы, чтобы к нам туристы ехали круглый год. Они, конечно, к нам едут, но все равно этот период (с апреля по октябрь - ред.) больше дает о себе знать. Люди в отпуск уходят в летний период», - рассказала Лариса Семашко.

Директор ТИЦ отметила, что люди хотят заниматься активным отдыхом и экологический туризмом.

Лариса Семашко рассказала, что в туристическом плане развиваются Гдовский район, Порхов, Великие Луки, Великолукский район и Невель.

«А Остров - это наша изюмина. Жемчужина наша - цепные мосты. Это наш город, который окружен островом. На самом деле, это наша красота!» - добавила Лариса Семашко.