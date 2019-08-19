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В Пскове обсудили пожарную безопасность на избирательных участках

Вопросы обеспечения пожарной безопасности на избирательных участках обсудили в Пскове. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 23 августа на организационном собрании с председателями 26 территориальных избирательных комиссий, проводимом Избирательной комиссией Псковской области, выступил начальник отдела государственного пожарного надзора, надзора в области ГО и ЧС Игорь Полозов.

«В своем выступлении он отметил, что в настоящее время территориальными подразделениями надзорной деятельности и профилактической работы завершены надзорно-профилактические мероприятия на объектах защиты, задействованных в проведении выборов в Единый день голосования. Кроме этого, он уточнил, что на всех избирательных участках в Единый день голосования в обязательном порядке будет организовано дежурство сотрудников федеральной противопожарной службы», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в целях профилактики пожаров на объектах, задействованных в проведении выборов, проведено более 800 профилактических мероприятий, включающих в себя проведение практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара. А также - профилактических обследований объектов, на которых располагаются избирательные участки, а также проведение инструктажей с лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты.

Игорь Полозов также довел до присутствующих основные правила по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности в период проведения выборов и порядок первоочередных действий в случае возникновения пожара. И обратил особое внимание на соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения на избирательных участках, знание членами комиссий и персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара.

Напомним, в Единый день голосования на территории Российской Федерации - 8 сентября пройдут региональные и федеральные выборы. На территории Псковской области в рамках Единого дня голосования пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях области, а также будет задействовано 15 избирательных участков для выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга - губернатора Санкт-Петербурга.