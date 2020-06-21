Пропавшая в субботу великолучанка найдена живой

Антон Минаков о подготовке ЛДПР к муниципальным выборам, важных поправках в Конституцию и о запрете наливаек

Руководитель второй бригады московских врачей поделился подробностями работы в Псковской области

Игорь Иванов: В каждом доме медиков встречают с надеждой и большой благодарностью

Водителя «пятерки» в Дедовичах поймали пьяным за рулем второй раз

Здоровья и счастья пожелал Александр Козловский медикам в день их профессионального праздника

Президент Путин поддержал просьбу Псковской области о строительстве новой инфекционной больницы в Пскове

Пушкиногорский район сохраняет лидерство по наименьшему числу заболевших COVID19

Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в неделю 2-ю по Пятидесятнице, всех русских святых

Михаил Ведерников: В нашей стране всегда было исключительно уважительное отношение к врачам

Стало известно, какая отрасль псковского малого бизнеса имела наибольший оборот в 1 квартале этого года