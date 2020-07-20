Происшествия

Благодаря вертолету нашли пенсионера в Псковском районе

Вертолет помог найти заблудившегося в Псковском районе пенсионера. На момент его обнаружения он провел в лесу уже 5 дней. Об этом сообщает «МК в Пскове».

В этот день он уже обессилел и лежал на траве. Когда услышал характерный звук, поднял голову и увидел в небе вертолет. Осознал, что его ищут и нужно подать пилотам знак. Он снял кепку, вскочил и стал ею махать. И пилоты его увидели.

«Он был очень изнурен, от обезвоживания кожа стала сухая и сморщенная. Пять дней без еды и нормального питья! А он всегда с утра ест горячую еду, любит супы – щи, борщи, даже с утра их ест. А тут пять суток!» - рассказала супруга пенсионера

Сам пенсионер говорит, - «Я бы еще пять дней протянул, а потом – все….».

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Супруга найденного мужчины вспоминает, что в один из дней к ней подошла местная гадалка и сказала, мол, не там ищете, надо идти в другую сторону, к ручейку. «Самое интересное, в итоге она оказалась права», - вспоминает пенсионерка.

Подробности читайте в материале «МК в Пскове».