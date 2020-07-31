Происшествия

Берег Чудского озера перекопали неизвестные

Неизвестные перекопали берег Чудского озера вблизи деревни Забредняжье в Гдовском районе. Местные жители задались вопросом, насколько законны такие работы, сообщает газета «Гдовская заря».

«Живописные виды испорчены горами песка, блоками, траншеями. Кругом грязь. Прогуливающиеся по берегу гдовичи, пришли в ужас от такого безобразия», - пишет издание.

Местные жители также возмущены тем фактом, что озеро практически отгораживают от отдыхающих, и удивляются, почему рытье траншей экскаваторами не было замечено контролирующими органами.

Фото: «Гдовская заря», ВКонтакте