Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в Опочке

Мужчина пострадал при пожаре в Опочке. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила в субботу, 14 ноября, в 00.21.

На улице Бервешинская горел жилой дом. Огнем повреждены стена и кровля на площади 2 кв. метра. Пострадал мужчина 1979 года рождения. Он получил термический ожог левой кисти 1-й и 2-й степени. Причина пожара - короткое замыкание проводки.

13 ноября в 15.55 в деревне Дубрава-1 Великолукского района горела баня. Огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв. метр. Причина - нарушение правил безопасности при устройстве печи.

В тот же день в 19.03 на улице Нагорной в Печорах произошел пожар в жилом доме на три семьи. В трубе отопительной печи сгорела сажа. Причиной возгорания стала неисправность печи.

14 ноября в 2.03 на улице Щорса в Великих Луках из-за неосторожности неизвестного загорелся пластиковый мусорный контейнер.