Происшествия

Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже еды островича

Росгвардейцы задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в краже продуктов из магазина в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

22 ноября в 4:45 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазин на улице 1 Мая совершено проникновение.

Прибыв на место происшествия, росгвардейцы обнаружили взломанные роль-ставни и разбитое стекло в окне, а также неизвестного гражданина, который похитил из магазина продукты питания.

Задержанного подозреваемого для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.