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Происшествия

Порхович поджег свой диван сигаретой

20.01.2021 08:55|ПсковКомментариев: 0

Диван загорелся в жилом доме в Порхове 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в доме на переулке Революционном поступило в 12.02. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении собственника жилища. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось спасти дом.

В тот же день около 21.30 в деревне Бороусы Пыталовского района загорелась сажа в дымоходе жилого дома. Причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

А в 22.36 в деревне Луг Палкинского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорела хозяйственная постройка. Пожарные спасли от распространения огня жилой дом.

В результате пожаров никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Теги: #пожарные #Палкинский район #МЧС #Пыталовский район #Порховский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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