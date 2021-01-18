Происшествия

Порхович поджег свой диван сигаретой

Диван загорелся в жилом доме в Порхове 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в доме на переулке Революционном поступило в 12.02. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении собственника жилища. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось спасти дом.

В тот же день около 21.30 в деревне Бороусы Пыталовского района загорелась сажа в дымоходе жилого дома. Причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

А в 22.36 в деревне Луг Палкинского района из-за короткого замыкания электропроводки сгорела хозяйственная постройка. Пожарные спасли от распространения огня жилой дом.

В результате пожаров никто не пострадал, добавили в ведомстве.