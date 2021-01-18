Происшествия

Новоржевец лишил пенсионерку кухонного комбайна

Ранее судимый житель Новоржева 1974 года рождения украл кухонный комбайн из квартиры пенсионерки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в период с 16 по 17 января в доме на улице Медицинской. С заявлением в полицию обратилась 70-летняя потерпевшая. Правоохранительные органы установили безработного подозреваемого, бытовую технику изъяли. По данному факту ведется проверка.

Кроме того, сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых в краже велосипеда на улице Германа в Новоржеве, которая произошла 17 декабря. Злоумышленниками оказались двое безработных и ранее судимых местных жителя 1976 и 1981 годов рождения. Похищенный велосипед изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Также установлена подозреваемая в краже мобильного телефона стоимостью 12 тысяч рублей из дома в деревне Дубрава-2 Великолукского района 28 декабря – 29-летняя безработная великолучанка. По факту кражи возбудили уголовное дело.

А из дома на улице Веселой в Опочке в период с сентября прошлого года по январь 2021 года безработный местный житель 1979 года рождения украл электропровод и электросчетчик, которые принадлежали женщине. По данному факту проводится проверка.