Происшествия

Прокуратура выявила нарушения в организации питания учеников Лядской школы

Лядской средней общеобразовательной школе обнаружены нарушения законодательства об обеспечении питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях и противоэпидемических мерах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Плюсского района, которая провела в учебном заведении соответствующую проверку.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в школе не созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в учебное заведение и в помещение для приема пищи, а также отсутствуют локтевые санитайзеры. Кроме того, в школе не проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием специального оборудования ввиду его отсутствия.

Нарекания у контрольно-надзорного ведомства возникли к инвентарю, используемому для раздачи и порционирования блюд: он не имеет мерных меток объема. Также прокуратура выявила, что складские помещения для хранения пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности воздуха, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в холодном цехе кухни отсутствует. Кроме того, в школе не установлены умывальники при обеденном зале.

Прокурором Плюсского района в адрес директора МБОУ «Лядская СОШ» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.