Происшествия

Четыре студента ПсковГУ попались на употреблении наркотиков

У четверых студентов (один из них несовершеннолетний), проживающих в общежитиях Псковского государственного университета, экспресс-тест выявил наличие наркотических веществ в организме. Тестирование учащихся проводилось в рамках межведомственного оперативно-профилактического рейда, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

В рейде участвовали сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города. Отмечается, что добровольное тестирование на содержание наркотических средств прошли 13 студентов.

Оперативно-профилактический рейд был направлен на предупреждение, выявление, пресечение и профилактику преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также выявление среди студенческой молодежи лиц, находящихся в состоянии наркотического опьянения.

В ходе рейда со студентами провели профилактическую беседу о вреде наркотических средств и психотропных веществ. С ними поговорили о проблемах, связанных с распространением наркотических средств «бесконтактным способом», и напомнили об опасности, которой молодые люди подвергают себя, соглашаясь попробовать наркотики.

Не обошли стороной и вопрос уголовной и административной видах ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, добавили в пресс-службе.