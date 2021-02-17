Происшествия

Преподавателя ПсковГУ осудили за мошенничество

Псковский городской суд вынес приговор троим местным жителям, которые в составе организованной группы совершили мошеннические действия в отношении одного из банков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Речь идет о бывшей сотруднице данного банка, преподавателе Псковского государственного университета и лице без определенного места работы, которые похитили денежные средства банка в сумме 2,5 млн рублей, незаконно оформив кредит на подставных лиц.

Суд признал их виновными и назначил наказания: экс-сотруднице банка - в виде лишения свободы на срок 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет; преподавателю ПсковГУ - в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Третьему фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил, добавили в пресс-службе.