Происшествия

В Порховском районе осудили четверых воров

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в совершении преступлений против частной собственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Установлено, что 6 мая 2020 года ранее судимый гражданин и два его подельника совершили кражу крышек люков для сдачи в пункт приема металлолома, причинив Порховскому МП «Водоканал» ущерб на общую сумму 3000 рублей.

В тот же день судимый мужчина и его подельница украли из жилого дома: женщина стояла на входе, а мужчина проник внутрь и похитил имущества на сумму 4500 рублей.

10 августа подсудимый, участвовавший в краже крышек люков, похитил кошелек у посетительницы магазина. В нем было 1540 рублей, деньгами преступник распорядился по своему усмотрению.

Все подсудимые признали свою вину. Суд признал всех четверых виновными в совершении указанных преступлений и назначил им наказания в виде 2,5 лет колонии особого режима, 8 месяцев колонии общего режима, 240 исправительных работ и лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком один год.