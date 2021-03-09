Происшествия

Жилой дом горел в переулке Ползунова в Великих Луках

Жилой дом горел в переулке Ползунова в Великих Луках 10 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о возгорании поступило в 19.38.

В комнате огнем поврежден потолок на площади 1 квадратный метр. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

В 20.38 произошел пожар в деревне Кудеверь Бежаницкого района. Сгорело бесхозное строение. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Пострадавших нет, добавили в ведомстве.