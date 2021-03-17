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20-летняя великолучанка ударила ножом знакомую и получила условный срок

18.03.2021 14:17|ПсковКомментариев: 0

Великолукский городской суд вынес приговор 20-летней девушке, ударившей ножом знакомую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В августе великолучанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанесла потерпевшей несколько ударов ножом, чем причинила тяжкий вред ее здоровью.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию преступления, добровольное возмещение морального вреда потерпевшей, полное признание своей вины и раскаяние в содеянном.

Девушку признали виновной и назначили ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком четыре года. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #великие луки #поножовщина #уголовная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
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