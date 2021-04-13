Происшествия

Псковские пограничники задержали контрабандистов с мясом

Псковские пограничники пресекли попытку перемещения через границу двух партий мяса без товарно-сопроводительных документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Два микроавтобуса с четырьмя тоннами говядины в багажниках пограничники задержали в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района. Мясо перевозилось в антисанитарных условиях. Установить его происхождение не удалось, поскольку товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз отсутствовали. По предварительной оценке, стоимость задержанного товара превысила миллион рублей.

За нарушение режима государственной границы мужчины привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 6000 рублей. Мясо пограничники передали для проведения экспертизы и принятия соответствующего правового решения сотрудникам управления Россельхознадзора по городу Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.